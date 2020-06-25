شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعد عقار الديكساميثازون علاجا لجميع مرضى كوفيد 19؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن دراسة حديثة أجريت فى المملكة المتحدة توصلت إلى أن عقار الديكساميثازون، قلل معدل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا "كوفيد – 19" الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين، موضحة على ضرورة عدم تخزينه احتياطيا، واستخدامه لعلاج الحالات الخفيفة؟

نشرة مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، عبر حسابها بموقع تويتر، "إنفوجراف" أجابت من خلاله على سؤال هل يعد عقار الديكساميتازون علاجا لمرضى كورونا.



منظمة الصحة العالمية فى مصر

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية من خلال إنفوجراف، أنه تواصلت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة أن عقار الديكساميثازون، قلل معدل الوفيات بين مرضى كوفيد – 19 الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين، وينبغى عدم تخزين الديكساميثازون احتياطيا، وينبغى عدم استخدامه لعلاج الحالات الخفيفة من مرض كوفيد – 19 أي المرضى الذى لا يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين.

Advertisements



هل يعد عقار الديكساميثازون علاجاً لجميع مرضى كوفيد-19"إنفوجراف"

وأضاف، لا يوجد أي دليل على استخدام الديكساميثازون بهذا الشكل، كما أن لهذا الدواء أثارا جانبية خطيرة في حالة استخدامه الخاطىء.

من جانب آخر ، صرح الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان الاختراق المتمثل فى نتائج التجارب السريرية بشأن استخدام علاج الديكساميثازون فى المملكة المتحدة وكونه يخفض من معدلات الوفاة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة سواء بالنسبة لمن يستخدم منهم الاكسجين فقط او من هم على أجهزة التنفس يمثل بارقة أمل، ولكن هناك حاجة الى المزيد من العلاجات لمعالجة الفيروس بما فى ذلك لمن لديهم اعراض خفيفة واشار تادروس الى ان المنظمة الدولية ستقوم بتحديث مشورتها حول هذا العلاج .

وشدد تادروس على الاهمية الكبرى للعمل على الحد من حالات الاصابة بالفيروس عبر التدابير الاساسية للدول من زيادة الاختبارات وعمليات العزل وتتبع اثر المخالطين وذلك اثناء الابحاث الهادفة الى التوصل الى علاج للفيروس .

من جانبه وردا على اسئلة الصحفيين بشأن علاج الديكساميثازون شدد الدكتور مايك رايان المدير التنفذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة على اهمية ان يكون استخدام هذا العلاج تحت الاشراف الطبى وللحالات التى تعانى من اوضاع حادة للاصابة بالمرض وتكون الاوعية الدموية ملتهبة بشدة .