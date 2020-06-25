شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 15 مليار من مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار استقبال توريد القمح المحلى من المزارعين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء التوريد مع تنظيم استلام المحصول بجداول منظمة منعا للتزاحم أمام أماكن التخزين، وتعقيم السيارات المحملة بمحصول القمح قبل دخولها الصوامع التابعة للوزارة، كإجراء احترازى بجانب مد الوزارة المطاحن بكافة كميات الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية .

وأكد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين إلى ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف طن منفذ فتح باب التوريد وحتى الآن، وأنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعا للتزاحم بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحصول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل .

وأوضح التقرير، أنه تم صرف مستحقات للمزارعين تصل لأكثر من 15 مليار جنيه حتى الآن، حيث وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أول بأول، ويتم السداد خلال مدة 48 ساعة منذ التوريد وتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلى مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الاقماح بشكل مستمر، بجانب توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا إلى أنه لأول مرة ندخل موسم القمح المحلى ويكون فيه مخزون استراتيجى بهذه المدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن المخزون الحالى يكفى لمدة تقرب من 6 أشهر حتى الآن .

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تسويق القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة، والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن.