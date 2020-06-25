شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة على الهواء مباشرة، من مسجد محمد على بالقلعة، فقط وعدم فتح أى مسجد آخر لصلاة الجمعة، مؤكدة فى الوقت نفسه الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وزارة الأوقاف، إن التليفزيون المصرى فقط سينقل صلاة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة، مشيرة إلى أنه تم تحديد موضوع "شرف الجندية المصرية" ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

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وفى وقت سابق، عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بداية من يوم السبت المقبل وفيما عدا

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لفتح المساجد، من بينها :"عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا ، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية،وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط)".

كما شددت الوزارة على فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات، والاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.