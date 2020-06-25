شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة بكورونا و85 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الجريدة الرسمية تنشر قرار تنفيذ المالية سداد أقساط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرار حكومى بضم مساعد وزيرة التعاون الدولى لعضوية مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء التعليم تعلن إضافة مقترحات على نموذج إجابة امتحان العربى للثانوية العامة الحكومة تعلن مد فترة تأسيس الشركات والمنشآت لـ3 سنوات اعتبارا من 29 أكتوبر الصحة: تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و85 حالة وفاة التعليم توجه طلاب الثانوية بمتابعة مراجعة ليلة الامتحان فى الانجليزى على منصة الثانوية الأوقاف تستعين بشباب متطوع لتنظيم دخول المساجد والتأكد من ارتداء الكمامات الصحة: كروت متابعة صحية للمواطنين المنتقلين بين المحافظات وجمعها قبل الدخول وزيرة الصحة: الانتهاء من إرشادات الدخول الآمن للقادمين للمناطق السياحية مطار القاهرة يستقبل 930 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات الحكومة تعلن إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. غدا بـ"الخليج 365" بالأسماء.. تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجی إثيوبيا تواصل تعنتها: سنبدأ بملء سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق أى منشأة تخالف قرار الحكومة ولجان لحظر الشيشة مرشح لمنصب بالبنتاجون يكشف: رئيس CIA السابق حاول الإطاحة بترامب واغتياله Advertisements التموين: متوسط سعر كمامة القماش على البطاقات من 9.25 إلى 10 جنيهات التعليم: رئيس لجنة الامتحان له سلطة قبول أعذار الطلاب المتأخرين عن 9 صباحًا الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار الخشت: إعفاء 50% من تكاليف علاج أقارب الدرجة الأولى للعاملين بمستشفى الفرنساوى للعزل غادة والى: 31 مليون امرأة معرضة للعنف خلال إغلاق كورونا غلق مقاهى تفتح بالمخالفة للقرار الوزارى وتقدم الشيشة فى الهرم.. صور وكيل الأزهر: ضبط 8 حالات غش بالمحمول و حالتين تمزيق الورقة ولم نسجل كورونا وزير الأوقاف يشرح ضوابط فتح المساجد لمديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة بكورونا و85 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.