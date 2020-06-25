شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يكشف سر انخفاض إصابات كورونا بالمحافظة فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة لتسجل يوميا من40 إلي60 حالة بعدما كانت تسجل في اليوم الواحد أكثر من 200 حالة .

وقال محافظ الفيوم في لايف اخبارى مع الزميل وليد عبد السلام عبر الصفحة الرسمية للجريدة علي فيسبوك، أن محافظة الفيوم من المحافظات القريبة جغرافيا لمحافظات القاهرة الكبرى كما أنها تتمير بكثافة سكانية 3.8 مليون نسمة يعيشون علي مساحة 6آلاف كيلوا متر مربع مضيفا أن البؤر السكانية ذات الكثافة العالية سجلت عدد كبير من الإصابات بكورونا .

وأوضح محافظ الفيوم أن معدلات الإصابة بكورونا زادت فى شهر رمضان وخاصة في الأسبوعين الأخيرين، مشيرا إلي أنه تم تخصيص مستشفي عزل في الفيوم وتم تشغيل 95% من طاقة الأسرة في المحافظة وتابع : تم ازيادة عدد الأجهزة بالمستشفيات لاستيعاب الطاقة الكاملة للحالات المصابة مضيفا أن التباعد الاجتماعى وارتداء الماسكات والاقلال من الزيارات والمخالطة بشكل كبير ساهم في خفض الإصابات.

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وتابع:"سيكون هناك تنفيذ دقيق لتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بالفتح للمحال والمطاعم والفنادق ودور العبادة وسيكون هناك رقابة موسعة، وعلي الجميع أن يتكاتف للخروج من مأزق زيادة الإصابات، واستكمل: سنتعاون جميعا للعبور لبر الأمان مؤكدا على أهمية استخدام الماسكات خلال الفترة المقبلة .

وكان الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قال إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمحافظة ركزت على إعادة تنشيط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على استمرار العمل فى هذه المبادرة وفقا للمعايير والاشتراطات التى تحافظ عليهم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مبادرة أصحاب الأمراض المزمنة 100 مليون صحة تم تدشينها منذ يوم الأحد الماضى، ولا تتعامل مع نفس المناطق التى يوجد بها تعامل مع مصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المسارات جميعها آمنة وبها إجراءات احترازية عالية، أو وحدات صحية لا تتعامل نهائيا معهم، مما يعطي طمأنينة أكثر للمواطنين من أجل المشاركة، ونؤكد لهم على هذا الأمر.