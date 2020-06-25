الأطباء: نرفض استغلال قضايانا النقابية لتنفيذ أغراض سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت نقابة أطباء مصر، إنها لا تتعامل مطلقاً مع أي منابر إعلامية تستخدم الأمور النقابية والصحية لتنفيذ أغراض سياسية، وأن ما يتم نشره على تلك القنوات يتم دون إذن من لجنة الإعلام وهو الأمر الذي ترفضه النقابة.

وأضافت لجنة الإعلام بالنقابة، في بيان، اليوم، أنها تتعامل فقط مع المنصات الإعلامية الشرعية داخل مصر أو منصات خارج مصر ولها مكاتب رسمية داخل مصر.

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