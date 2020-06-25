محافظة الجيزة: إزالة 21 مخالفة بناء على أملاك الدولة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
شن مركز ومدينة العياط، برئاسة المهندس خيري مرسي، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لتنفيذ قرارت إزالة لـ21 حالة تعديات على أملاك الدولة بالعياط.
وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، الأربعاء، أن حالات التعدي تشمل 20 حالة على أرض أملاك دولة ولاية الصرف بمساحة 487 مترا وحالة بناء بدون ترخيص بمساحة 30 مترا بنواحي بيدف وبهبيت العياط.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة أية تعديات على أملاك الدولة ومعاقبة المخالفين.
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