"بيعاملنا وحش".. حبس سيدة قتلت زوجها بمساعدة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بحبس ربة ومنزل ونجلها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اتفقا مع ٣ آخرين على قتل زوجها بمنطقة الوراق.

أجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة عمرو عباس مدير النيابة، ومحمد رفعت طلبة ومحمد رفعت خليفة، وكيلا أول النيابة التحقيقات مع المتهمين الخمسة انتهت بحبسهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

كان تلقى قسم الوراق بلاغا بمقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بعيار ناري بالرأس، وقرر نجله أنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم فوجئ بدخول شخصين مجهولين للمنزل اصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التي يتواجد بها والدته وأشقاؤه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" إلى غرفة نوم والده وسماعه صوت عيار ناري وفرا هاربين، وعقب ذلك عثروا على جثة والده مصابا بعيار ناري بالرأس وبعثرة بمحتويات الغرفة.

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أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما زوجة المجني عليه ونجله، عاملين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك" - جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابه الواقعة وقرر المتهمان "زوجة المجني عليه ونجله" أنه نظرًا لسوء معاملة المجني عليه لهما وتعديه عليهما بالضرب وإجباره للمتهم الثاني على العمل للمشاركة في مصاريف المنزل، فعقدا العزم على التخلص منه وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالاتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجني عليه مقابل تحصله على مبلغ مالي 500 ألف جنيه، فاستعان الأخير بالعامل الثاني وسائق "التوك توك"، وقام بإعداد قطعتي سلاح ناري فرد خرطوش - فرد رصاص والتوجه لمسكن المجني عليه باستخدام مركبة "التوك توك" لارتكاب الواقعة.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط 2 فرد محلي "خرطوش - رصاص" المستخدمين في ارتكاب الواقعة - فرد خرطوش - 14 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول- طقم حلي فضة قام بشرائها من متحصلات الواقعة وكذا ضبط مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهم الخامس "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"