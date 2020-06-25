أخبار مصر | تعرف على الأماكن السياحية والأثرية التي سيتم إعادة فتحها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على الأماكن السياحية والأثرية التي سيتم إعادة فتحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بالتعاون ما بين وزراتي الطيران المدني والصحة سوف تتم عودة حركة السياحة تدريجيًا مع اتخاذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح وزيري في تصريحات إلى الخليج 365، أن المعالم السياحية والمزارات والمتاحف الأثرية التي سيتم افتتحها على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى ستبدأ بالمدن السياحية الساحلية التالية محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وعن المزارات والمتاحف الأثرية، قال وزيري إنه تم فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أمام الزوار منذ الخميس الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الحترازية.