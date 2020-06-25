أخبار مصر | تعرف على الأماكن السياحية والأثرية التي سيتم إعادة فتحها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على الأماكن السياحية والأثرية التي سيتم إعادة فتحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بالتعاون ما بين وزراتي الطيران المدني والصحة سوف تتم عودة حركة السياحة تدريجيًا مع اتخاذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأوضح وزيري في تصريحات إلى الخليج 365، أن المعالم السياحية والمزارات والمتاحف الأثرية التي سيتم افتتحها على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى ستبدأ بالمدن السياحية الساحلية التالية محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.
وعن المزارات والمتاحف الأثرية، قال وزيري إنه تم فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أمام الزوار منذ الخميس الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الحترازية.
وفي نهاية شهر يوليو سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ الأثري، وذلك بعد اكتمال أعماله الإنشائية، وصباح الجمعة القادمة سيتم افتتاح متحفين في مرسى مطروح للزيارة وهما متحف مرسى مطروح ومتحف كهف روميل.
وأضاف وزيري أنه خلال اليومين القادمين وفي محافظة الإسكندرية سيتم افتتاح، عمود السواري، ومقابر كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف القومي بالإسكندرية امام الزيارة مرة أخرى.
وأشار وزيري إلى أنه في بداية شهر يوليو سيتم افتتاح بعض المناطق الأثرية للزيارة على مستوى الجمهورية، ففي الجنوب سيتم فتح معبدي أبو سمبل، وفي اسوان سيتم فتح معبد فيلة، وفي الأقصر سيتم فتح وادي الملوك، ومعبد حتشبسوت "الدير البحري"، ومعابد الكرنك، ومتحف الأقصر، وفي القاهرة سيتم افتتاح منطقة الأهرامات وقلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي.
وفي تصريح سابق له كان الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، قد صرح إلى الخليج 365 أن المتاحف الكبرى في القاهرة سوف يتم فتحها خلال شهر يوليو، وهي متاحف المصري في التحرير، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الفن القبطي.
ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف
تعرف على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية والتى من المقرر فتحها تدريجيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل مع عودة حركة السياحة الوافدة، وذلك لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.
- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.
- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.
- أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين
- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.
- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.
- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).
الأفواج السياحية والرحلات
-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.
قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.
-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:
٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.
١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).
-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى ٤٨ ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد.