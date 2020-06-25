أخبار مصر | وكيل "إعلام النواب": الصحف القومية توجه الرسالة بمهنية ومصداقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل "إعلام النواب": الصحف القومية توجه الرسالة بمهنية ومصداقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، علي غياب الصحافة الخاصة عن التمثيل في الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وضم التغيير صحفيين وقيادين من المؤسسات الصحفية القومية، قائلًا إن الصحف القومية هدفها الرئيسي توجيه الرسالة بمهنية ومصداقية وليس بهدف التربح أو الخدمات الشخصية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن الصحف الخاصة تتحكم فيها النسبة الربحية كونها مالكها رجل أعمال وتغلب عليها المصلحة الشخصية، متسائلًا كيف يتم الوثوق في الأخبار الصادرة عنها وكيف يتم الثقة في منح مالكها ملكية الدخول في الهيئات؟.

وتابع: "القنوات الفضائية ممتازة ولكن أشجع الصحافة القومية ولا زلت افضل القناة الاولي وخاصة في نشرة الاخبار".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية في التشكيل السابق أخفقوا في بعض النقاط ولكن الإخفاق من الممكن أن يكون ليس تقصيرًا وإنما لصعوبة مواقف معينة قد واجهها، لافتًا إلي أنه الموروث القديم بالنسبة للإعلام في عقلية المواطن وأيضًا فرق العمل جميعها أعباء علي من يُدير المنظومة.

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