شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تنفيذ خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة المياة بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة عمرها الافتراضي.

وأشار إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، وتفعيل الخطة الطارئة في أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وقال: «تسعي الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامناً مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة في استهلاك المياه لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات».