شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يصدر تعليمات مشددة للجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المتابعة الجادة والمستمرة لحسن سير أعمال امتحانات الثانوية العامة «دور أول» 2020 وتذليل كافة العقبات وحل أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك خلال لقائه صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والبالغ عددها 94 لجنة موزعة على كافة المراكز والأحياء بتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلاب اللجان وتفعيل التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشدد المحافظ على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة 7 ونصف صباحًا وجاهزيتهم لبدء اليوم بكامل الاستعدادات «ماسكات وجوانتى وغطاء الحذاء والتعقيم بالبوابة وقياس درجة الحرارة»، وذلك مسؤولية مباشرة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول والمراقب، فضلًا عن الالتزام بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ومتابعة تباعد الطلاب بالتنسيق مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة والتأكيد على تحقيق التباعد الاجتماعي للطلاب داخل اللجنة حتى دخولهم الامتحان ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم واستلام الكمامة الطبية وكيس جل التعقيم ومتابعة نظافة اللجنة وإجراءات التعقيم الوقائية بصفة يومية، بالإضافة إلى تواجد أفراد الأطقم الطبية باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتنسيق مع غرفة عمليات المديرية والمحافظة لرصد أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ إلى أنه تابع من خلال جولاته الميدانية سير أعمال الامتحانات وتفقد اللجان ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان والوقوف على احتياجات رؤساء اللجان وتذليل العقبات أمامهم حرصًا على حسن سير وانتظام الامتحانات، فضلاً عن تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتفقد اللجان ومتابعة سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان بصفة مستمرة بالتنسيق مع رؤساء اللجان وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وأوضح صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم عقد اجتماع اليوم بمشاركة الدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، وبحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة البالغ عددهم 94 لجنة للتأكيد على تفعيل جميع القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم سير أعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتداعياته حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبالوزارة لتلقي أي شكاوى أو إخطارات والتعامل العاجل معها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

Advertisements