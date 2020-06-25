شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: مجلس الأمن لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ولكنه سيدعو الأطراف لتحمل المسؤولية لتجنب المشاكل.

وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستظل ساعية على الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بـ«سد النهضة»، مشيرًا إلى أن آخر المفاوضات كانت بدعوة سودانية، بوجود مراقبين بينهم الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه عندما تستأنف المفاوضات سيتم ذلك سواء من مبادرة أي من الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، أو دعوة كريمة من أي طرف يضطلع إلى هذه المهمة ولديه القدرة على رعايتها.

ولفت وزير الخارجية إلى وجود تضامن وفهم مشترك بين مصر والسودان للعناصر المختلفة للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.