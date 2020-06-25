شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الغوص» بالبحر الأحمر تدعم أعضاءها بتخفيض الاشتراكات 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر دعم مراكز الغوص أعضاء الجمعية العمومية لديها بتخفيض ٥٠٪ لاشتراكات العضوية، ودعم العاملين بالقطاع بالإعفاء الكامل من مصروفات التجديد لبطاقات مزاولة المهنة للعام الحالي خلال أزمة القطاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك استكمالًا للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مسبقًا من إجراءات بالتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

وأكد هشام جبر، رئيس الغرفة، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار الدعم المباشر من جانب الغرفة لأعضائها للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحي وأعضاء الغرفة بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد أصدر مجلس إدارة الغرفة بتخفيض اشتراكات تجديد العضوية وتخفيض بنسبة 50% عند تجديد العضوية لجميع المنشآت من أعضاء الغرفة وذلك في ميعاد أول استحقاق لسداد الاشتراكات على أن تستفيد كل منشأة من هذه الميزة مرة واحدة فقط عند أول تجديد للعضوية أيًا كانت سنة التقدم للتجديد وأنه في حالة عدم تجديد العضوية بالنسبة للأعضاء الحاليين والمتأثرين بالأزمة لن تتم المطالبة بقيمة الاشتراكات المتأخرة لمدة سنة واحدة فقط، والتي تم التوقف بها عن النشاط بشرط أن يتم التقدم بطلب رسمي لكل من وزارة السياحة والغرفة بالتوقف عن النشاط مع الاستفادة من نسبة التخفيض عند التقدم لتجديد العضوية.

ويتم سداد الاشتراكات للسنة الجارية التي بدأ بها إعادة التشغيل وإنه بالنسبة للأعضاء التي سبق لها تجديد العضوية لمدة سنتين أو ثلاثة من قبل سوف تستفيد من نسبة التخفيض عند أول تجديد للعضوية لها على أن تمنح نسبة التخفيض عن سنة واحدة فقط مع إمكانية التجديد لأكثر من سنة في حالة رغبة المنشأة لذلك.

وفي حالة إثبات مخالفة أي منشأة، سواء بالتشغيل وممارسة النشاط أو الإعلان والتسويق بدون عضوية سارية من الغرفة وترخيص سارى من وزارة السياحة، سيتم توقيع العقوبات المقررة، مع عدم إمكانية استفادة المنشأة من مبادرة التخفيض التي أعلنت عنها الغرفة وسوف تكون مطالبة بسداد جميع المستحقات كاملة عند تجديد العضوية وتخفيض اشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة وتخفيض بنسبة 50 % لاشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة حتى تاريخ 30 يونيو 2021، وإعفاء من مصروفات تجديد بطاقات مزاولة المهنة للعاملين لعام 2020، وإعفاء بنسبة 100% من قيمة التجديد، وذلك بمد العمل بالبطاقات الصادرة من الغرفة والمنتهية بتاريخ 31 يناير 2020 لتنتهي بتاريخ 31 يناير 2021 دون تحمل أي أعباء أو مصاريف لتجديدها وتخفيض بنسبة 50% للمتقدمين لأول مرة لإصدار بطاقات مزاولة المهنة للسنة الحالية طبقًا لقرار مجلس الإدارة، مع ضرورة التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة.