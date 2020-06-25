شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شبابية لتطهير وتعقيم أماكن التجمعات والمصالح الحكومية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء مبادرة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية ومرافق الخدمات وأماكن التجمعات ذات الكثافة الجماهيرية، يقوم بتنفيذها الشباب المتطوع لمواجهة فيروس كورونا، وطبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لدعم الجهود الحكومية وإجراءات الدولة في مواجهة الجائحة.

وأعلن محمد صالح الحارون، رئيس الشؤون المالية والإدارية بإدارة شباب رفح، في بيان، الأربعاء، أن المبادرة يشارك فيها الشباب المتطوع للتخفيف عن المواطنين وأهالي المحافظة في مواجهة الجائحة والمساعدة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بإشراف إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ومديري الإدارات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى قيام الشباب بتطهير وتعقيم عدد من المصالح ومرافق الخدمات وأماكن التجمعات ذات الكثافة الجماهيرية، ومنها: جامعتي العريش وسيناء ومجلسي مدينتي العريش ورفح وماكينات الصرف الآلي بالبنوك التجارية ومنطقة جامع النصر بوسط مدينة العريش.

من جانبه، أعلن عبدالحميد حمادة، مدير مركز شباب أبوشنار برفح، تطهير وتعقيم السنترال ومبنى التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى توفير أجهزة ومعدات ومواد التطهير والتعقيم عن طريق مجلس إدارة مركز الشباب الذي قرر الاستمرار في تطهير وتعقيم جميع المصالح والمنشآت والمرافق الخدمية حتى انتهاء الجائحة.

وسبق قيام الشباب المتطوع بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت والمنازل والشوارع على مستوى المراكز والمدن في بئر العبدووسط سيناء في إطار المبادرة.