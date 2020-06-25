شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوبر عمرو راضي: «فيديوهات الأدوية لعمل الخير.. وأنا مش أول مرة أعمل خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اليوتيوبر عمرو راضى إن فيديوهات الأخيرة المتعلقة بأدوية فيروس كورونا ليست من قبيل التجارة، بل من أجل دعم ومساندة الدولة المصرية والمرضى، في ظل جائحة كورونا.

أضاف أنه دفع أموال هذه الأدوية من ماله الخاص ولديه الفواتير التي تؤكد ذلك، معقبًا: «أنا عاوز أساعد الحالات الحرجة في المستشفيات وده اللى أنا عملته، من قبيل عمل الخير، وأنا مش أول مرة أعمل فيها خير».

تابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتمتع بشهرة في المجتمع المصرى، وعليه دور في دعم ومساندة الدولة المصرية في وقت الأزمات.

مضى قائلًا: «أنا إعلامى وأعى وأدرك ما أقوله، الرسول قال تصدقوا سراً وعلانية، وأنا بعمل كدا علشان الأجيال الناشئة»، مشيرًا إلى أن «المستشفيات المصرية بها حالات حرجة، وهدفى أن أنقذ هؤلاء وهذا ما قمت به».