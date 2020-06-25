شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: «الأعلى للإعلام» يستهل عمله بالاحتفال برئيسه السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيستهل أعماله بعد تشكيله الجديد بالاحتفال بالأستاذ مكرم محمد أحمد، بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، واعترافاً بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها.

وقال «جبر» إنه قام بزيارة للأستاذ مكرم في منزله، وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأي والخبرة.

من جانبه، أكد «مكرم» أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، وأكد أنه لن يبخل في أي وقت في تقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التي قادها بنجاح.

كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام يزرو الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس في منزلة

كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام يزرو الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس في منزلة