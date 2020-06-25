شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الدومينو والطاولة.. متحدث «التنمية المحلية» يوضح ضوابط عمل الكافيهات والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آليات فتح المطاعم والمقاهي والأندية بداية من السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «قاسم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن هناك اشتراطات عامة للأماكن والعاملين ورواد الأماكن، مثل المقاهي وغيرها، وتتمثل في أن يوقع أصحابها على إقرار لوحدات المحلية المختصة بأن يكون المترددين بنسبة 25%.

وأضاف أنه لا بد من الالتزام بالتباعد، على أن أعياد الميلاد وغيرها والتجمعات للأسر داخل المطاعم والكافيهات محظورة، وممنوع دخول أسرة أكثر من 6 أفراد، مشيرًا إلى أن المكان يتم تطهيره باستمرار وتعقيمه أثناء اليوم، على أن يفضل استخدام المفارش ومحتويات الأطعمة ذات الاستخدام الأحادي.

وتابع أن الحمامات تنظف وتطهر بعد كل متردد عليها، بالإضافة إلى علامات استرشادية في الأرض للتباعد، بالإضافة إلى أن الأسانسير تستخدم طاقته بنسبة 50%، وسلة المهملات يتم التعامل معها بالأقدام، فضلًا عن أن العمالة داخل المطاعم لا بد من تطبيق التباعد بينهم.

واستكمل حديثه بأن الشيشة والأوبن بوفيه ممنوعين تمامًا، موضحًا أن نسبة الـ25% تطبق عن طريق الحجر بالهاتف، بالإضافة إلى أنه لا بد من تواجد جهاز كاشف حراري داخل كل المنشآت ويخضع كل متردد على أي من تلك المنشآت للكشف على درجة الحرارة.

وواصل بأن الدمينو والطاولة وغيرها من الألعاب الترفيهية ممنوعة تمامًا داخل الكافيهات والمقاهي، على أن يخضع العاملون بالمنشآت للكشف الحراري، وإذا كانت درجة حرارته مرتفعة سيعود إلى منزله.

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وأضاف «قاسم» أن الوحدة المحلية تجبر المقاهي والمطاعم بالالتزام بالإقرار الذي سيوقع عليه أصحاب تلك المنشآت، وفي حالة عدم التزامهم، ستوقع عليهم العقوبات، بالإضافة إلى أن العاملين والمترددين لابد من ارتدائهم للكمامات أثناء فترة العمل والاستعانة بالمطهرات أيضًا، مشيرًا إلى أن كل تلك القرارات ستنفذ بحذافيرها، وما يؤكد ذلك التزام الجميع بارتداء الكمامات منذ فرضها في المواصلات وغيرها.