شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: حمامات السباحة ستكون متاحة للتدريبات فقط وليس للأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأندية ستعود في أول يوليو مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مطاعم الأندية ومراكز الشباب ستعمل بـ25% من طاقتها.

أضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة «دي إم سي»، أن الأعضاء سيكون مسموح لهم بدخول الأندية من أول يوليو وسنقوم بحملات توعية لأعضاء الأندية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد «صبحي» أن الكمامات ليست إلزامية في التدريبات، لكن يتم تحديدها وفق كل نشاط، لافتا إلى أن حمامات السباحة ستكون متاحة للتدريبات فقط وليس للأعضاء.