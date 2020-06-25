شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن بدء امتحانات الفرق النهائية 6 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعمداء الكليات، لبحث كافة الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية . وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة جميع الطلاب. Advertisements وأشاد الدكتور محمود المتينى بجهود إدارة الجامعة وكلياتها فى تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمبانى الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها، مؤكدا استمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دورى لضمان أعلى درجات السلامة. كما تم الاتفاق على أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات عبر المواقع الرسمية لكل كلية. كما وجه الدكتور محمود المتينى بضرورة وسرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل، والتى من المقرر أن تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو المقبل و تنتهى فى الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجامعى الحالى 2020، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل، وذلك لجميع الكليات اما بالنسبة لكلية الطب فتبدأ الامتحانات النهائية للسنة الرابعة بعد اجازه عيد الاضحى المبارك وتستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول الذى ستعلن فى كلية الطب.

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