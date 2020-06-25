فيديو.."إحنا الكسبانين" أسانيد مصر القانونية فى أزمة سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت مصر إلى الطرق السلمية لحل أزمة "سد النهضة" الاثيوبى، بعد أن تعنت هذا الجانب فى إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، وتستند مصر إلى مبادئ فى القانون الدولى تعزز موقفها لحل الأزمة، ويرصد هذا الفيديو أبرز الاسانيد والمبادئ القانونية الدولية.

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