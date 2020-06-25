شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى عن أزمة سد النهضة: "سنرجع للتفاوض إذا وجدنا نية للوصول إلى اتفاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن مصر أكبر دولة جافة في العالم ونعتمد على النيل بنسبة 97% من مواردنا المائية، وفيما يخص أزمة سد النهضة قال: "نتفق في مرات، وبعد ذلك يتغير الموقف".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر" مع الإعلامى شريف عامر، أنه لم نصل لاتفاق في الجانب القانوني، والجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف.

وتابع وزير الرى: "سنرجع للتفاوض إذا وجدنا أن هناك نية للوصول إلى اتفاق".

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وكان تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"بومبيو" تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة. كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

هذا، واتفقا الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.