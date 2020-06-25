شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: هدف أردوغان من ليبيا محاصرة مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن الجيش يخوض معركة وطن واستخلاصه من التكفيريين وإنهاء الغزو التركى، مشيرا إلى أن الوجود التركى في ليبيا لا يهدد ليبيا فقط بل يهدد المنطقة بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن أردوغان يعمل كوكيل لمخابرات دول أخرى، مضيفا: "ولا أعتقد أن الرئيس التركي يعمل لصالح الشعب التركى والدليل وجود مئات الآلاف من الأتراك في السجون، مضيفا:"أردوغان يحاصر ثروة ليبيا وقلب العرب النابض مصر والقيادة الإسلامية فى السعودية".

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ورحب المسماري بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، والآن فى اليمن.