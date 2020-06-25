شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة بـ"هاندا ايجيبت" بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس بالشرقية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصنيع ونسخ وحياكة وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فى إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية فى تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت فى إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوى إلى استمرار هذه الجهات فى التصدى كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة فى إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.