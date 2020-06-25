شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بضم مساعد وزيرة التعاون الدولى لعضوية مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بضم الدكتورة سامية حسين محمد ، مساعد وزير التعاون الدولى للشئون المالية والإدارية والمشرف على قطاع شئون مكتب الوزير لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ممثلا عن وزارة التعاون الدولى للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، بدلا من اللواء أحمد رزق عبد المنعم .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

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وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.