شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تستعين بشباب متطوع لتنظيم دخول المساجد والتأكد من ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ستستعين بعدد من الشباب المتطوع لتنظيم دخول المصلين إلى المساجد والتأكد من اتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية والضوابط المعلنة لفتح المساجد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"إن وزارة الشباب والرياضة ستتولى عملية اختيار عدد كبير من الشباب المتطوع وسيكون مهمتهم تنظيم دخول المصلين وتوعيتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى "سجادة الصلاة"، والالتزام بالتباعد وفقا للعلامات الاسترشادية التي سيتم وضعها.

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كما يتولى الشباب المتطوع توعية المصلين بضرورة عدم المصافحة والمعانقة سواء قبل أو بعد الصلاة، وعدم الإصرار على دخول المساجد حال امتلائها وفق العلامات الاسترشادية والعلامات المحددة، مؤكدة أن دور الشباب المتطوع سيكون أمام باب المساجد.

في سياق متصل بدأت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية من غد الخميس، مع تكثيفها يوم الجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.

وكانت وزارة الأوقاف أوضحت عبر موقعها الإلكترونى طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل، وأكدت الوزارة على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ هذه العلامات بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت المقبل أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات ، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح.