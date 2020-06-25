شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 876 مصريا عائدا من السعودية والكويت على متن 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 876 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها شركة الخطوط السعودية قادمة من المدينة، على متنها 230 راكبا، كما استقبل المطار رحلتين نظمتهما شركة فلاي ناس الاولي قادمة من جدة وعلي متنها 160 راكبا، والثانية قادمة من الرياض وتقل 150 راكبا، واستقبل المطار رحلة لشركة العربية للطيران قادمة من الرياض وعلي متنها 174 راكبا من المصريين، ورحلة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت وعلي متنها 162 راكبا.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.