شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناشد أولياء الأمور عدم التواجد بمحيط اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي ضرورة وضع حلول عاجله لأبرز المعوقات التى تم رصدها في أول أيام امتحانات الثانوية العامة .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم الاستقرار علي عدداً من النقاط الهامه لتنفيذها خلال الأيام المقبلة في الامتحانات، وهي كالاتى:

- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة المواطنين والتأكيد علي أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط اللجان مما يؤثر بالسلب علي المجهودات التي نفذتها الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة .

- التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان ولن يسمح بدخول أى طالب للجان الإمتحانيه بعد الساعة التاسعة صباحاً.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أول بأول.

- التأكيد علي توفير عدد كافي من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطى وتوفير كمامات للعاملين .

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- التأكيد علي عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية .

- التأكيد علي تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة .

وأكد راشد أن جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها تتكامل بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية لكي تمر الامتحانات بالصورة الجيدة .

وفى السياق دفعت أجهزة الجيزة بسيارات تجوب المدن والمراكز والقرى والأحياء لحث أولياء الأمور عدم التواجد بمحيط لجان الثانوية العامة، تجنبا لانتشار فيروس كورنا، حيث خصص حى الدقى تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحى، سيارة تطوف في نطاق الحي لتوعيه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد في محيط اللجان والتنبيه علي الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعه الانصراف مباشرا بعد أداء الامتحان حفاظا علي الصحة العامة.