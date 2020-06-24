شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لافتتاحه.. متحف كفر الشيخ يستقبل آثار تل العمارنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من القطع الأثرية الضخمة من منطقة تل الفراعين الأثرية بمحافظة كفر الشيخ، تمهيداً لعرضها الدائم بمتحف كفر الشيخ المقرر افتتاحه قريبا.

وقام الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والعميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، والمشرف على القاهرة التاريخية، وأحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار، بجولة تفقدية لمتحف كفر الشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف، وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن عملية نقل القطع الأثرية تمت بعناية ودقة شديدة وفقا للطرق والمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا، وأن التماثيل التي تم نقلها للمتحف هي تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفا وجالسا ومع المعبودة سخمت، بالاضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، وعدد ٢ كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة ٣٠.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير أن الأعمال الانشائية بالمتحف انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب على نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.