شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يبحث مع 9 أحزاب تشكيل تحالف انتخابي والتنسيق على «الفردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حزب مستقبل وطن ثالث لقاءاته مع أحزاب الوفد والغد والحركة الوطنية، فى وقت متأخر الأربعاء، لمناقشة انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، بينما كان الاجتماع الثانى، الاثنين، مع أحزاب التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.

وشددت الأحزاب، فى بيان أصدره «مستقبل وطن»، على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، وأشاد رؤساء الأحزاب المشاركة بحجم الإنجازات غير المسبوق فى البنية التحتية.

فيما شهد اللقاء الأول أحزاب المؤتمر والشعب الجمهورى والعدل، وكان بهدف مناقشة أهم المستجدات على الساحة السياسية، وكيفية مساندة الدولة فى مواجهة التحديات القائمة، وكذلك آلية تفعيل دور الأحزاب فى صناعة الوعى الوطنى ومحاربة الأفكار والآراء المتطرفة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللقاءات الثلاثة التى دعا إلى عقدها حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، تأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات التى يعتزم الحزب تنظيمها بهدف وضع قوائم انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، المتوقعة فى نوفمبر المقبل، وفقًا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية.

ومن المنتظر أن تسفر اللقاءات عن إعلان تحالف انتخابى حال توافق الرؤى ووجهات النظر بين الأحزاب بشأن كيفية خوض الانتخابات بحصول كل حزب على نسبة معينة داخل القوائم الانتخابية، بجانب التنسيق حول المقاعد الفردية بهدف تكوين برلمان متوافق يمثل جميع الاتجاهات السياسية.

وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لـ«المصرى اليوم»، إن الإعلان عن تحالف فى الوقت الحالى مازال مبكرًا لأن الأمر يحتاج الدراسة، خاصة أن تعديلات قانون مجلس النواب وإصدار قانون مجلس الشيوخ جرت منذ أيام، موضحًا أن تكوين تحالف مرتبط بتقسيم الدوائر، وهو ما لم يتم إقراره بعد.

وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لـ«المصرى اليوم»، قبل مشاركته فى الاجتماع، إن حزبه يُجرى اتصالات مع جميع الأحزاب لتكوين تحالف انتخابى وليس سياسيًا، من دون استبعاد فريق لأنه يجب على الجميع التعاون لأن أى حزب يريد الانفراد بتكوين التحالف سيجد نفسه معزولًا، وطبقًا لقوانين الانتخابات التى أقرها البرلمان أصبح التحالف أمرًا واجبًا.

من جانبه، أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجود اتصالات مع حزب مستقبل وطن منذ فترة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما حتى الآن، منبهًا إلى أن التكهن بتشكيل تحالف سابق لأوانه.

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وأضاف «زهران» أن الانضمام إلى قائمة مع حزب مستقبل وطن أو أى حزب آخر ليس قراره وحده، ولكنه قرار الحزب الذى سيحدد موقفه النهائى وفقًا للمعطيات الدستورية والقانونية والأوضاع السياسية وما تفرضه من تغيرات.

وقال عبدالناصر قنديل، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الحزب ليس لديه مانع فى الدخول فى تحالف انتخابى وطنى بشرط أن تضم القائمة الانتخابية غالبية القوى الوطنية، وألا يوجد بها ممثلون لتيارات جهادية أو رموز فساد.

ولا مانع لديه فى الدخول فى تحالف انتخابى وطنى مع حزب مستقبل وطن وغيره من الأحزاب، بشرط أن تضم القائمة الانتخابية غالبية القوى الوطنية، وألا يوجد فى القائمة ممثلون لتيارات جهادية أو رموز فساد.