شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: فحص وصرف العلاج لـ680 مواطنًا في حملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم فحص ٦٨٠ مواطنًا بنطاق المحافظة في ثالث أيام حملة 100 مليون صحة، عبارة عن ٣٧٨ حالة صرف علاج لقرارات سارية على نفقة الدولة، و١٨٤حالة تجديد قرار وصرف العلاج، و١١٩ حالة إصدار قرار جديد علاج على نفقه الدولة.
أضاف المحافظ أن ذلك يأتى في إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة التي انطلقت، الاثنين، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.
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تعافي
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