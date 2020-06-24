شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إزالة مخيم للعزل.. إقالة رئيس مدينة الرحمانية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلغاء تكليف المهندس هشام عابدين، المكلف رئيسًا لمدينة الرحمانية، وتكليف عادل فتحي عباس، مدير إدارة المجالس بالديوان العام، بالعمل رئيسًا لمركز ومدينة الرحمانية، كما تقرر تكليف عبدالهادي رشوان، مديرًا لإدارة المجالس في الديوان العام.

يأتي ذلك في أعقاب أزمة إزالة مخيم مقر العزل في مركز شباب الرحمانية الذي أنشأه الأهالي بالجهود الذاتية ليكون مقرًا لعزل مصابي فيروس كورونا من الحالات المستقرة والتي لا تسمح ظروفها في العزل بالمنازل.