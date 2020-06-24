شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: راضِ عن فترة رئاستي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رضاه التام عن الفترة التي تولى فيها رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال في مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد» إنه راض عن أداء المجلس في الفترة التي تولى فيها رئاسة المجلس.
واشار إلى أنه ومجلسه قدموا الكثير من أجل الارتقاء بالمهنة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.
ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر الذي شغل منصبه السابق عبدالصادق الشوربجي.
ودخل الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما دخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.
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