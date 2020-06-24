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شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يشارك بتفاصيل تبرعه ببلازما المتعافين بعد شفائه من كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الطبيب إيهاب عثمان، على مشاركة تفاصيل تبرعه ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد شفائه من الفيروس القاتل عقب 16 يوما بالعزل الصحى المنزلى.
ونشر الطبيب الذى تعافى من فيروس كورونا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، يظهر خلاله أثناء تبرعه ببلازما المتعافين لإنقاذ بعض المرضى والمصابين من الفيروس، مطالباً كل المتعافين بضرورة التبرع ببلازما لمساعدة الكثيرين في الشفاء.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 15535 حالة حتى اليوم بعد خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.
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