شكرا لقرائتكم خبر عن "ست الحبايب".. فيلم لوزارة التضامن يشارك فى مهرجان أفلام المرأة الدولى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم، عن اختيار إدارة مهرجان أفلام المرأة السينمائى الدولى بالأردن الفيلم التسجيلى القصير "ست الحبايب" فى المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، بعد اختياره من بين 600 فيلمٍ من 36 دولة.

ويبدأ العرض إلكترونيا نظرًا للظروف التى يمر بها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر بدء العروض يوم 26 يونيو الجارى.

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الفيلم من إنتاج الوزارة ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، وقال دياب إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصصًا واقعية ويحكى عن كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان، وتم عرضه فى الحفل الرئاسى لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس عام 2019.

يشار إلى أن وزارة التضامن تعمل على توثيق برامجها التنموية من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة، حيث أنتجت الوزارة منذ مطلع عام 2017 إلى الآن 40 فيلمًا يتناول دور الوزارة فى مختلف مناحى الحياة الاجتماعية فى مصر، فضلاً عن المشاركة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية والحصول على العديد من الجوائز بها.

يذكر أن فيلم ست الحبايب حصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، كما حصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة.