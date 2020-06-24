شكرا لقرائتكم خبر عن قاله معندوش كلاب شرسة وهو عنده جوه.. المذيع خد 6 غرز فى راسه (فتحي شو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من برنامج فتحى شو يقدمها محمد فتحى من داخل احد اكبر مزارع ترويض الكلاب الشرسة من فصيلة المالينو، الكلب المعروف بذكائه الشديد وسرعته، ولكن فى هذه الحلقة حدث ما لم يتوقع أحد، بعدما خاض المذيع مغامرة خطيرة وجريئة انتهت بكارثة، حيث هجم اثنان من الكلاب الشرسة على المذيع انتهت بجرح عميق 6 غرز فى الرأس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاله معندوش كلاب شرسة وهو عنده جوه.. المذيع خد 6 غرز فى راسه (فتحي شو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.