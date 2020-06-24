شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأعلى للإعلام": المجلس الجديد سيسعى لاستراتيجية تضمن زيادة وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام الجديد عليه مهام كثيرة من بينها وضع أسس واستراتيجيات جديدة للمنظومة الإعلامية تستطيع من خلالها أن يقوم الإعلام بدوره المنشود فى رفع وعى المواطنين.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للإعلام، فى تصريحات لبرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن المجلس الأعلى للإعلام الجديد سيستكمل ما نفذه المجلس الأعلى السابق، وسيسعى إلى إحداث ما يمكن تسميته حدوث عملية توحد بين الإعلام والمواطن بحيث يناقش الإعلام القضايا التى تهم المواطنين.

Advertisements

ولفت عضو المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام الجديد سيسعى لأن يكون الإعلام مستنيرا يستطيع مواجهة التحديات الراهنة، ورفع الوعى خاصة أن الإعلام له دور كبير فى تثقيف المواطنين وإحداث حالة تضامن بين الشعب والدولة.

وتصدر اسم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر تويتر، بعد ساعات من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الكاتب الصحفى، كرم جبر، لمهام رئاسة المجلس.

وحرص الكثير من المغردين على توجيه الشكر للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، بعد انتهاء فترة رئاسته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووصفه الكثيرون من المغردين، بـ"البطل"، بعد تصديه للكثير من حملات التشويه التى دشنها جماعات الأخوان الإرهابية، خلال فترة رئاسته للمجلس.