شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات: جارى العمل لإصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإصلاح العطل الفنى لموقع الهيئة، ويقوم مسؤلى الهيئة حاليا من خلال القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على موقع سبب العطل الفنى.

كما سيتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة

وكانت هيئة التأمينات قد أكدت انه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم التامينى كتابة الرقم القومى مع كتابة اسم الام سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة ومواعيد الصرف .

وسيستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه وان عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات يبلغ 2.4 مليون مواطن.