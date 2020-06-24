شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وجه القمر المبتسم يظهر فى سماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وبداية الليل، واحدا من التضاريس المميزة على سطح القمر، وهي منطقة تسمى (مير كريسيوم) أو "بحر الشدائد" بسماء مصر والوطن العربي، وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المنطقة عندما تكون في وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض، تبدو كوجهة يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي.

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وأوضح التقرير أن هذا الوجه المبتسم يظهر عندما تكون منطقة (مير كريسيوم) في مجال الرؤية وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية، يضيء التلال المتقوسة التي تشبه (الفم) و أسفل الفوهتين اللتان تمثلان (العينين)، هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري.

يذكر أن العالم شهد مؤخرا كسوفا حلقيا للشمس تزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م.