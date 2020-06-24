شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات: ليس لدى حسابات أو صفحات على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جيهان السادات، قرينة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وجود أي حسابات أو صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها رصدت بعض الصفحات التي تستخدم أسمها سواء كانت على فيس بوك أو توتير وهو ما ينافي الحقيقة.

وأضافت "جيهان السادات"، في بيان لها أنها تتعامل بشكل مباشر مع كل القنوات الإعلامية سواء داخل مصر أو خارجها، ولا يصدر عنها أو منها أي بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلي أن أي صفحات تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي سيتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وأكدت جيهان السادات، أن مثل هذه الصفحات المزورة تعمل على نشر الشائعات والأكاذيب وهو ما يجعلها تحاسب بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.

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