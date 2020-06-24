شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهى تفتح بالمخالفة للقرار الوزارى وتقدم الشيشة فى الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من ضبط مقهى مفتوح بالمخالفة للتعليمات وتقوم بتقديم الشيشة فى شارع الجبيلى المتفرع من شارع المنشية بحى الهرم، حيث تم غلق المقهى ومصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار حملات الإشغالات الليلية على المحلات الغير ملتزمة بالغلق فى أوقات الحظر والمحلات والاكشاك المتعدية على أرصفة المشاة، شن حى العمرانية حملة مكبرة بمتابعه اللواء تامر ابو النجا، رئيس مدينه الجيزة والمشرف على الاحياء، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل يقدم مشروبات ساخنة بشارع الشعب وذلك لعمله بعد مواعيد الحظر .

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كما تم ضبط مقهى تقدم الشيشة بشارع مشتل الورد من شارع مستشفى الصدر وتم مصادره كافة محتوياتها وغلقها وتشميعها وتسليم صاحب المقهى لقسم شرطة العمرانية لاتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضده، وتم ضبط محل سايبر نت وبلياردو بشارع مشتل الورود وتم غلق المحل وتشميعه، كما تم غلق وتشميع محل منجد بشارع جمال عبد الناصر من شارع مستشفى الصدر وذلك لعمله بعد مواعيد الحظر، وتم ايداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك لاتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تحت اشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية .

وفى سياق أخر واصلت أجهزة المحافظة أعمال إزالة مخالفات البناء، حيث تم ازاله 3 عقارات مخالفه بحى الهرم، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم، حيث قامت إدارة المبانى استكمال قرارات الإزالة فى 3 عقارات بشارع مسجد التوحيد و2 ازالة بشارع المنشية الرئيسى مع شارع العمدة.