شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيمن مقرر لجنة العلاقات العامة بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس وبرفقته المهندس كامل ميشيل المنسق العام للجنة.

تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة لجنة العلاقات العامة خلال الفترة الحالية.

كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قدم حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح السابع عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: تعاطفوا مع كل البشر دون النظر للون أو شكل أو تعليم لأن الله خلق الجميع ويحب الجميع.

وأضاف: وهي قاعدة مهمة جدا للخدمات العامة على سبيل المثال الصليب الأحمر ينقذ الانسان في الحرب دون النظر له فالمسيح جاء لكل البشر وفتح أحضانه على الصليب للجميع مستكملا: نصلي من أجل الوعاظ وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.