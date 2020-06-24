شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 31 مليون امرأة معرضة للعنف خلال إغلاق كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على ضرورة وضع حقوق المرأة والفتيات، فى مقدمة ومضمون استجابات الدول لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى العنف القائم على النوع يمكن أن يؤثر على 31 مليون سيدة فى الإغلاق.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن نضع حقوق المرأة والفتيات في المقدمة والمركز في الاستجابة خلال التعافي من كوفيد 19، يمكن للعنف القائم على النوع أن يؤثر على 31 مليون امرأة إضافية في عمليات الإغلاق الأمم المتحدة تساعد الدول على تضمين الوقاية والخدمات والعدالة للضحايا في استجابة كوفيد 19".



غادة والى

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وفى سياق آخر شاركت الدكتور غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في لقاء مجموعة G77 بحضور 70 سفيرًا ومندوبًا لمناقشة تأثير كوفيد-19 والتحديات

وقدمت الدكتورة غادة والى الشكر لكل الحضور لدعمهم جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والروح الإيجابية والتضامن مؤكده "بالتضامن معا نحن أقوياء" جاء خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وقى وقت سابق اكدت والى : " مقدمو الخدمات في الخطوط الأمامية، من جامعي القمامة إلى العاملين الصحيين، والشرطة إلى المعلمين: هؤلاء الأبطال يحافظون على استمرار مجتمعاتنا أثناء المخاطرة بصحتهم وحياتهم. لنقدم لهم تضحياتهم - يستحقون الحماية والدعم "جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك تزمانا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة " العاملين بالقطاع الحكومي "