حلم الثراء انتهى في "طرنش".. كواليس مصرع عاملين نقبا عن الآثار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة بمصرع عاملين اثنين أثناء تنقيبهما عن الآثار خلسة في منزل بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

جهود البحث توصلت إلى أن العاملين غرقا في "طرنش" صرف صحي أسفل المنزل محل الواقعة.

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وتبين أنه حال حفر عاملين أحدهما من محافظة الفيوم والثاني من محافظة بني سويف أسفل المنزل محل البلاغ، تنقيبا عن الآثار، لقي الاثنان مصرعهما.

وتم انتشال الجثتين، وتمكن النقيبان أحمد فايز ومحمد جمال، معاوني مباحث البدرشين، من ضبط صاحب المنزل، وتحفظت القوة على الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.