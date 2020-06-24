نشرة الحوادث المسائية.. الإفراج عن 530 سجينا ومواعيد حظر سيارات النقل الثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-لانطباق الشروط عليهم.. الإفراج بالعفو عن 530 من نزلاء السجون

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وإنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

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-عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة أعلى كوبري بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بسيارة وإعاقة الحركة المرورية أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية.

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-قطع عرضي بشارع مراد بالجيزة لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن قطع عرضي بشارع مراد عند تقاطعه مع شارع قره بن شريك بالاتجاهين لمدة يوم واحد، لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعي".

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-بدءًا من السبت.. الداخلية تعلن مواعيد حظر سير سيارات النقل الثقيل أعلى الدائري

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بحظر سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري.

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-حقيقة فيديو ادعاء عامل باعتداء ضابط شرطة بقسم ثالث الإسماعيلية على نجله

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إدعاء عامل بالإسماعيلية بتعدي ضابط شرطة على نجله.

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-خصومات للمرضى.. حيلة 9 أشخاص للنصب على مواطنين بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، 9 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وبيع بطاقات مدون بها أسماء بعض الأطباء ومراكز ومعامل التحاليل بزعم الحصول على خصومات.

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-لسوء معاملته لهم.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة نجلها و٢ آخرين في الوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في فك لغز مقتل شخص داخل شقته على يد مسلحين بالوراق تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ونجله و٢ آخرين بسبب سوء معاملته لهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

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-ضبط صاحب شركة وهمية بزعم توفير وظائف بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية لقيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية عن وظائف واستغلال ذلك في الاستيلاء مبالغ مالية من المواطنين بمدينة نصر.

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-لص يقتل ربة منزل لسرقة هاتفين وشاشة تليفزيون في الغربية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنه، وتبين بأن لص وراء ارتكاب الواقعة لسرقتها، وأمكن ضبطه بالغربية.

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-بعد نشرها فيديوهات على "الفيسبوك".. فتاة تتهم أسرتها بالتعدي عليها واحتجازها بالإسكندرية

كشف أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن استغاثة إحدى الفتيات بالإسكندرية لتعدى أهليتها عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهم.

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-عاملان يمزقان جسد سائق لسرقة توك توك ويلقيان جثته خلف مصنع بأسيوط

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاملين قتلا سائقًا لسرقة مركبته "توك توك" بأسيوط، وألقيا الجثة خلف مصنع الأسمنت.

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-الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق سيارة نقل يحمل كمية من الدواجن النافقة بالإسماعيلية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسائق سيارة نقل يقوم بتحميل كمية من الدجاج النافق بالإسماعيلية.

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-مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة "درجة الماجستير

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر، المتضمن إعلان نتيجة طبيبة أطفال برسوبها في الحصول علي درجة ماجيستير طب الأطفال في دور إبريل ٢٠١٢، وذلك لأن بعد منحها درجات الرأفة لم تصل إلى الحد الأدنى للنجاح، وبالتالي تُعتبر راسبة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة التي طالبت بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها.

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-25 أغسطس.. الحكم على بهي الدين حسن بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، حجز محاكمة بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للحقوق، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، لجلسة 25 أغسطس للحكم.

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-25 أغسطس.. الحكم على 8 متهمين في قضية "ميدان الشهداء"

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 25 أغسطس للنطق بالحكم.

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