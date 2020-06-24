بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار في 15مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى عقار سكني خلال لهوها بطائرة ورقية في منطقة ١٥ مايو بحلوان.

وتلقى قسم شرطة ١٥ مايو، إخطارا من الأهالي بسقوط فتاة تبلغ من العمر ١٤ سنة، من أعلى عقار أثناء لعبها بطائرة ورقية.

وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة ١٥ مايو إلى محل الحادث؛ للمعاينة والوقوف على تفاصيل الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.