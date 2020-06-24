لعنة الكنز تودي بحياة شخصين نقبا عن الآثار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، أثناء تنقيبهما عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تحريات المباحث توصلت إلى أنه حال حفر عاملين أحدهما من محافظة الفيوم والثاني من محافظة بني سويف أسفل المنزل محل البلاغ، تنقيبا عن الآثار، لقي الاثنان مصرعهما.

وتم انتشال الجثتين، وألقت قوة القبض على صاحب المنزل، وتحفظت على الأدوات المستخدمة في الحفر.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.