قطع عرضي بشارع مراد بالجيزة لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن قطع عرضي بشارع مراد عند تقاطعه مع شارع قره بن شريك بالاتجاهين لمدة يوم واحد، لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعي".
القطع سيتم خلال توقيت الحظر من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة 4 فجر غد الخميس.
ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.
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