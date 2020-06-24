محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بسيارة وإعاقة الحركة المرورية أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاهد لقائد سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية"؛ يقوم بالاستعراض وإعاقة الحركة المرورية أعلى كوبري ستانلي بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، معرضا حياة المواطنين للخطر. Advertisements وبتكثيف الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة (عامل - مقيم بكفرالدوار بمحافظة البحيرة). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "منتهية التراخيص- ملك شقيقه". تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة أعلى كوبري بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.