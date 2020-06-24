لانطباق الشروط عليهم.. الإفراج بالعفو عن 530 من نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وإنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، و إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 311نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع
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